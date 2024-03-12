رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بحلول رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تبادل سموه التهاني، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وفخامة شوكت مير ضيايف، رئيس جمهورية أوزبكستان.

وأعرب سموه والقادة عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم للجميع بحلول الشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر رحمة وبركة، ويديم الرخاء والازدهار على شعوبهم، ويعم الأمان والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

برقيات مماثلة

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

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