«إسلامية دبي» تطلق برامج «رمضان في دبي»

المصدر: دبي - وام

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حزمتها الرمضانية من البرامج والفعاليات، وذلك ضمن حملة «رمضان في دبي 1445هـ»، التي تم إطلاقها بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، التزام الدائرة بتقديم أنشطتها وبرامجها التي بدورها تسهم في إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الدائرة بدأت برامجها الرمضانية منذ أكثر من 16 عاماً تحت مسمى «قراء دبي»، والذي كان يهدف إلى استضافة كوكبة من مشاهير القراء من داخل دولة الإمارات وخارجها لإقامة شعائر صلاتي التراويح والقيام.

وأعرب عن اعتزازه بالمبادرة التي امتدت لتصبح أيقونة ينتظرها المواطن والمقيم، وذلك لشمولية الخطط الموضوعة والتي تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات. وبين مدير عام الدائرة، أن فعاليات هذا العام تم تصنيفها كفعاليات مجتمعية وثقافية إسلامية وخيرية، بالإضافة إلى مبادرة قراء دبي السنوية، لافتاً إلى أن تصاريح توزيع وجبات الإفطار بلغت ما يقرب من 1200 تصريح.

وأضاف: «نؤكد دورنا المجتمعي والمسؤولية المنوطة لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح على الصعيد الداخلي والإقليمي والعالمي».

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