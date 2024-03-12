«لوتاه الخيرية» تطلق الجلسة الثالثة من مبادرة «حوار النخبة»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية الجلسة الثالثة من مبادرة «حوار النخبة» واستضافت خلالها الشيخة الدكتورة علياء القاسمي والتي قدمت ومضات من تجربتها القيادية الملهمة في القطاع الطبي والاجتماعي؛ حيث سردت مسيرتها الحافلة بالعطاءات والإنجازات على المستوى المهني والإنساني منذ تخرجها في كلية دبي الطبية للبنات وتدرجها في العديد من المناصب الإدارية المرموقة في مجال إدارة الخدمات الطبية في هيئة الصحة بدبي وإشرافها على العديد من برامج ومبادرات هيئة تنمية المجتمع بدبي.

أطلق مبادرة «حوار النخبة» معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية في نوفمبر 2023، بهدف نقل الخبرات التراكمية المكتسبة لكوادر النخبة، وإلهام الطلبة بالأفكار الإبداعية الناتجة من حصيلة تجارب القادة في مختلف مجالات العمل.

افتتح الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان «القيادة الملهمة» المهندس يحيى سعيد لوتاه نائب رئيس مجلس الأمناء، بحضور طلبة كليتي دبي للطب والصيدلة للبنات وممثلي الطلبة وأعضاء هيئات التدريس في سبع من الكليات والجامعات الطبية بالدولة.



وخلال حوارها مع الطلبة، أكدت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي أول إماراتية متخصصة في الجراحات التجميلية والترميمية النسائية بالدولة أن اختيارها للمجال الطبي رغم ما يكتنفه من تحديات ومصاعب يعود إلى المرود الإيجابي الذي يتركه الطبيب في حياة الناس، وأن حلمها منذ نعومة أظفارها كان الالتحاق بكلية الطب، أملاً منها في المساعدة في تخفيف آلام المرضى ومعاناتهم.

وأشارت إلى أن الطب رحلة طويلة الأمد تتطلب الاجتهاد والمثابرة وتنظيم الوقت سواءً خلال سنوات الدراسة أو أثناء العمل كطبيب، وأن مهنة الطب هي المجال الأنسب لمن يرغبون في تحدي أنفسهم ومن يمتلكون شجاعة اتخاذ القرار المناسب في أصعب اللحظات، داعيةً الأطباء إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية.

وأوضحت القاسمي أن القائد الملهم يستمدّ قوته من أخلاقه ومعرفته وتفوّقه في مجاله الذي به يصنع تاريخ الوطن، وقدرته على صنع ورعاية المزيد من القادة الجدد.

وأضافت أن تأهيل قيادات المستقبل يعتمد على تنمية مهارات واكتشاف مواهب الجيل الحالي لتزويدهم بأدوات حديثة تمكّنهم من التعامل مع متغيرات العصر واستشراف المستقبل، معربة عن فخرها بتخرجها في برنامج القيادات المؤثرة لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

كما أعربت الشيخة الدكتورة علياء عن سعادتها بمساهمتها في العمل الاجتماعي، مشيرة إلى أن واجبنا هو ترسيخ صورة التسامح الاجتماعي وقيم العطاء والامتنان في أبنائنا منذ الصغر ليكونوا جزءاً من المسؤولية المجتمعية.

يشار إلى أن «حوار النخبة» مبادرة أطلقتها مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية لاستضافة الرواد من أصحاب التجارب المهنية الثرية والمتميزة في مختلف المجالات للاستفادة من خبراتهم العميقة والمتراكمة، بما يسهم في تنمية الفكر الإبداعي والنقدي لدى الطلبة وتعميق مداركهم وبناء جسور التواصل بين الأجيال.

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