عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً سيلاسي.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الإثيوبية

المصدر: وام

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هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، تاي أتسكي سيلاسي، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون الإماراتية الإثيوبية وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لتاي أتسكي سيلاسي التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه للعمل مع معاليه بما يساهم في تطوير آفاق التعاون المشترك الداعم لخطط البلدين التنموية وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

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