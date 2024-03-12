«كهرباء دبي» تكرّم 20 من خريجي «سفراء الشباب للاستدامة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 20 موظفاً وموظفة من خريجي برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» الذي أطلقته الهيئة العام الماضي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة.

وقال معالي سعيد الطاير: «تولي دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية كبرى لتمكين الشباب، لا سيما في مجال الاستدامة، حيث إنهم القوة الدافعة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة».

وأضاف: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نحرص على الاستثمار في كوادرنا البشرية وتمكين الشباب المواطن واستثمار قدراتهم وصقل مواهبهم ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة ويسهموا في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي. ولدينا العديد من البرامج والمبادرات الرائدة التي تهدف إلى إعداد الشباب ليكونوا قادة للاستدامة، من بينها برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» الذي أطلقناه بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، في إطار رؤيتنا المشتركة حول أهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة».

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» الذي تم إطلاقه خلال عام الاستدامة 2023 يؤكد حرص الهيئة على إعداد الشباب ليكونوا سفراء فاعلين للاستدامة يعملون على نشر مفهوم الاستدامة بين زملائهم وعائلاتهم وأصدقائهم، بما يرسخ مكانة دبي ودولة الإمارات كنموذج يحتذى على مستوى العالم في التنمية المستدامة.

من جهته، أشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تسعى دائماً إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة بين الموظفين من خلال برامج تدريبية شاملة ومبادرات رائدة، موضحاً أن برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» يساعد موظفي الهيئة الشباب على اكتساب العديد من المهارات القيادية التي تساعدهم على أن يكونوا قادة مؤثرين في مجال الاستدامة.

وشارك «سفراء الشباب للاستدامة» منذ تخرجهم في العديد الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023، كما شارك السفراء في جلسات «حديث الاستدامة» الافتراضية التي تنظمها الهيئة لموظفيها بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة في الهيئة ورفع مستوى وعيهم حول مختلف مجالات التنمية المستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز