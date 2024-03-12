69 جائزة لشرطة رأس الخيمة خلال 9 أعوام

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 19 جائزة من جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 للأداء المؤسسي، ما يعد إنجازاً جديداً للقطاع الأمني والريادي للقيادة، ليصل إجمالي الجوائز التي حصلت عليها بين عامي 2015 و2023 إلى 69 جائزة، 50 محلية، 19 عالمية، ما يعكس مدى تميّز الأداء الإداري والمكانة الرائدة لشرطة رأس الخيمة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

تفوق

ويمثل الفوز بجوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من هذا العام تفوقاً استثنائياً للقيادة كونها أول جهة حكومية تفوز بعدد كبير من جوائز فئاتها، لتشمل 5 جوائز ذهبية أهمها: جائزة التميز في الابتكار الحكومي – المنظمات التي تضم 100 موظف أو أكثر، و8 جوائز فضية، و6 جوائز برونزية، من منطلق أن جوائز ستيفي تعتبر البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد من 18 بلداً.

وأوضح اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن تعزيز التميز المؤسسي أصبح ثقافة عمل في حكومة إمارة رأس الخيمة. ونحرص في القيادة على استدامة التميز، والاضطلاع بكافة مسؤولياتنا على أكمل وجه لضمان التطوير والتحسين المستمر استناداً إلى البحوث والابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لاستشراف وصنع المستقبل المستدام، وتقييم الأداء لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وتسريع التحول نحو المستقبل.

تقدير

وأكد بن علوان، أن الفوز بجوائز التميز هو تقدير عالمي جديد يؤكد أن شرطة رأس الخيمة تشكل علامة فارقة ومعيار قياس وتنافسي في مجال الأداء المؤسسي بالقطاع الشرطي على مستوى الدولة، انطلاقاً من إيماننا بأن التميز قيمة أساسية للارتقاء بحياة وسعادة الناس. موضحاً إلى أن الجوائز تجسّد بشكل رئيسي الاستثمار المجدي في الطاقات البشرية كأصول جوهرية للنجاح.

تميز

وأشار إلى أن شرطة رأس الخيمة تعمل على تعزيز مفهوم ثقافة التميز بإطلاقها برنامج «الجاهزية المؤسسية»، والذي يهدف إلى تحقيق معدل عال في الحصول على جوائز إقليمية وعالمية، ويُعنى في الوقت ذاته بتقدير موارده البشرية وفرق العمل وتشجيع الطاقات والمواهب المتميزة، مبيناً استمرار ابتكار القيادة عدة برامج محفزة في تقدير الابتكار بالعمل، تستند إلى معايير دقيقة بتقييم الأداء، إضافة إلى الاهتمام بجميع الجوانب المهنيّة، ويغطّي كل الإدارات بشكل متوازن مستنداً إلى دراسات وممارسات عالميّة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز