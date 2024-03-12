«فقرة مدفع الإفطار» من شرطة دبي تدعم «وقف الأم»

المصدر: دبي - البيان

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يحتفي مدفع الإفطار، الذي تنظمه شرطة دبي سنوياً طيلة أيام شهر رمضان الكريم، بالمساهمين في حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد في أنحاء العالم.

ويجسد احتفاء مدفع الإفطار بالمساهمين في حملة «وقف الأم» التزام شرطة دبي دعم المبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها دولة الإمارات، ولا سيما الحملات الرمضانية، فكان المدفع شريكاً في إنجاح حملات «وقف المليار وجبة» و«مليار وجبة» و«100 مليون وجبة» والتي جرى تنظيمها في الأعوام الماضية.

وتكرم فقرة مدفع الإفطار بصورة يومية أحد المساهمين في الحملة بمليون درهم أو أكثر، عبر استعراض اسمه في البث المباشر للفقرة التي تذاع عبر قناة سما دبي، وذلك بهدف تحفيز المجتمع أفراداً ومؤسسات على المساهمة في حملة «وقف الأم».

ويكتسب احتفاء مدفع الإفطار بالمساهمين في الحملة، أهمية خاصة، إذ يرتبط المدفع بروحانيات الشهر الفضيل والموروثات التاريخية، وتترقب الأسر موعد انطلاق صوت المدفع، الأمر الذي يشجع على اتباع النماذج الملهمة التي تحتفي بها فقرة المدفع.

نشر ثقافة العطاء

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي: «حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل أسمى معاني التقدير للأمهات والبر بهن، وهذه الحملة الوقفية المباركة، تعبر عن تقدير دولتنا ومجتمعنا لأهمية التعليم في حياة البشر، ودوره في بناء تنمية حقيقية، وقد دعانا ديننا الإسلامي إلى طلب العلم والمساهمة في نشره، وتشجيع ومساندة كل إنسان يطمح إلى زيادة معارفه وقدراته للارتقاء بنفسه وبواقع مجتمعه».

وأكد معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في نشر ثقافة العطاء، عبر تكريم المساهمين في حملة «وقف الأم»، وتقديمهم إلى المجتمع على أوسع نطاق باعتبارهم نماذج ملهمة يحتذى بها في مجال العمل الخيري والإنساني عبر فقرة مدفع الإفطار التي تشهد التفاف الأسر حول شاشات التلفاز انتظاراً لصوت المدفع.

وأضاف معالي الفريق عبدالله خليفة المري: «فخورون بدعم الرسالة الإنسانية العالمية لحملة (وقف الأم) ومن قبلها (وقف المليار وجبة)، و(مليار وجبة) و(100 مليون وجبة)، في إطار حرصنا على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، والتي تحمل رسالة نبيلة إلى الفقراء والمحتاجين في عشرات الدول في أنحاء العالم».

فرص مستدامة

وتأتي حملة «وقف الأم»، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتسعى إلى تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في «وقف الأم»، كما تهدف الحملة إلى دعم الأفراد، تعليماً وتأهيلاً، في المجتمعات الأقل حظاً، عبر دعم العملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم، ويسهم في تمكينهم وإعدادهم لأسواق العمل الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يصب في تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهم وتفعيل عجلة التنمية والتطوير في شتى المجالات، عبر بناء وتأهيل قوى عاملة منتجة.

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