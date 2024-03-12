«أوقاف دبي» تطلق «قوافل الخير» لدعم 12 ألف أسرة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مبادرة «قوافل الخير» في موسمها الثاني بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية ومؤسسة التراحم الخيرية وجمعية دار البر وجمعية بيت الخير وهيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتتضمن المبادرة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10 ملايين درهم لدعم 12 ألف أسرة متعففة، حزمة من البرامج الخيرية لدعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى الجهات الخيرية المتعاونة والمؤسسات المجتمعية والبرامج الإذاعية المحلية، إضافة إلى توزيع المير الرمضاني والكوبونات الشرائية والسلال الغذائية للأيتام والأرامل وأصحاب الدخل المحدود خلال الشهر الفضيل، فضلاً عن سداد ديون المتعثرين في قضايا مالية وعلاج المرضى.

وتم إطلاق مبادرة «قوافل الخير2» خلال لقاء جمع خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وعدداً من كوادر المؤسسة بوفود من الجمعيات الخيرية المشاركة في المبادرة بمقر المؤسسة بالقرهود.

وأكد خالد آل ثاني أن المؤسسة حريصة على إطلاق مبادرة قوافل الخير سنوياً خلال شهر رمضان الفضيل، حيث تعكس قيم التعاضد والتعاون بين الجهات والمؤسسات الخيرية في المجتمع.

ولفت آل ثاني إلى أن «قوافل الخير2» تهدف إلى دعم شرائح متنوعة في المجتمع تشمل أصحاب الدخل المحدود والأيتام والأرامل والمرضى غير القادرين وفك كربة المتعسرين خلال الشهر المبارك، بما يسهم في رفع جودة الحياة للأسر المتعففة.

وأثنى على جهود الجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في التعاون والتنسيق لإنجاح المبادرة، لافتاً إلى الحرص على إيصال الدعم اللازم للمستحقين مع دخول شهر رمضان الكريم بما يعكس روح التكاتف والألفة بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

من جانبهم أعرب ممثلو الجهات الخيرية المشاركة عن شكرهم لمؤسسة أوقاف دبي لدعمها الواسع والنوعي للقطاع الخيري الإنساني في الدولة، وثمنوا مبادرة «قوافل الخير» كونها تتزامن مع الشهر الفضيل، لتمكين الفئات الاجتماعية التي تستحق المساندة والدعم من خلال تلبية احتياجاتهم ورسم الفرحة على وجوههم خلال الشهر الفضيل.

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