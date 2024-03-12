إطلاق حملة «هلال الصحة» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حملتها السنوية الرمضانية «هلال الصحة»، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات الصحية والغذائية الواجب اتباعها خلال الشهر الفضيل، وتستهدف الحملة «هلال الصحة» التي تنفذها الإدارة كافة أفراد المجتمع، هادفة إلي رفع مستوى الوعي الصحي بالسلوكيات والممارسات الصحيحة التي يجب اتباعها في شهر رمضان .

وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الإدارة تسعى إلى المحافظة على صحة أفراد المجتمع، ورفع الوعي بالعادات والسلوكيات الصحية، من خلال إطلاق حملات وتقديم برامج تثقيفية وتوعوية مدروسة تستهدف كافة الفئات وعلى مدار العام، انطلاقاً من رؤية الإدارة ورسالتها في بناء مجتمع صحي معافى، وترسيخ سمعة ومكانة الشارقة، باعتبارها أول مدينة صحية في الشرق الأوسط.

وتتضمن حملة «هلال الصحة»، جلسات افتراضية يقدمها نخبة من المختصين في المجالات الصحية والتغذوية، فضلاً عن نشر وصفات صحية للأطعمة محسوبة السعرات الحرارية، مع التركيز على الوصفات الشعبية وإعدادها باستخدام البدائل الصحية، بالإضافة إلى 15 مادة فيلمية للتوعية بعادات صحية في رمضان.

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