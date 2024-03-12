حاكم الشارقة يعزي في وفاة صقر القاسمي

المصدر: الشارقة - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي، وذلك في منزل الفقيد بمنطقة حوشي في الشارقة.

وعبر سموه عن خالص تعازيه ومواساته بهذا المصاب الجلل، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وقدم التعازي الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وقد أدى صاحب السمو حاكم الشارقة، صباح أمس صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي، وذلك في مسجد الصحابة بالشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه.. سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

كما أدى الصلاة على جثمان الفقيد الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس مجلس النفط، والشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية.

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