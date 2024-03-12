«دبي لرعاية النساء والأطفال» تناقش استراتيجية 2024

المصدر: دبي - وام

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استعرضت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الخطط والاستراتيجيات والبرامج والاقتراحات والمبادرات التي ستنفذ في سنة 2024، إضافة إلى المنجزات والنجاحات التي حققتها في العام الماضي.

جاء ذلك في «اجتماع القيادة» وهو الاجتماع السنوي الذي تنظمه المؤسسة وترأسته شيخة سعيد المنصوري المديرة العامة للمؤسسة بالإنابة وبحضور رؤساء الإدارات والأقسام الرئيسة للمؤسسة.

وناقش الاجتماع مدى مواكبة استراتيجياتها وخططها أجندة دبي الهادفة إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية وتعزيز أنماط الحياة الصحية وتطوير جودة الخدمات النفسية والوقائية.

وأعربت شيخة المنصوري عن فخرها بالنجاحات التي حققتها المؤسسة في العام الماضي، منوهة بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق المؤسسة لتحقيق أهدافها وتلبية احتياجات المجتمع، ومؤكدة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والمجتمع المحلي لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح في مهمتها الإنسانية وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.

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