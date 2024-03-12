35 ألف مستفيد من «المير الرمضاني» للهلال الأحمر

المصدر: أبوظبي - موفق محمد وجميلة إسماعيل

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دعا راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المتبرعين والخيرين إلى الإسهام في الحملة الرمضانية الموسمية التي ينفذها الهلال الأحمر بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيداً في الوقت نفسه بإسهاماتهم ودورهم في دعم جهود الهيئة في مساندة الفئات والشرائح التي تستهدفها الهيئة في داخل الدولة وخارجها.

ولفت إلى أن الهيئة عكفت ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك على وضع خطة متكاملة تغطي مختلف البرامج والأنشطة التي تتولى الهيئة مهام ومسؤولية تنفيذها، ومن بينها برنامج «المير الرمضاني»، فرصدت 5 ملايين و606 آلاف درهم، قابلة للزيادة نظراً للإقبال الكبير من المتبرعين والمحسنين في الشهر الكريم.

وأوضح أن الهيئة عملت في الفترة الماضية على تحديد الفئات والشرائح المستهدفة من برنامج «المير الرمضاني»، تم على اثرها تحديد نحو 35 ألف شخص ضمن فئة المستفيدين من البرنامج، مؤكداً في الوقت نفسه أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر موظفيها والمتطوعين باشرت تنفيذ مبادراتها ومشروعاتها الإنسانية في شهر الخير، فبدأت بتوزيع المير الرمضاني والطرود الغذائية في العديد من المواقع على مستوى الدولة.

وأشار المنصوري إلى أن الهيئة أتاحت للمحسنين في الشهر الكريم، وعبر موقعها الإلكتروني، الإسهام في توفير المير الرمضاني للأسر المتعففة، وإفطار الصائمين، وزكاة الفطر، وكذلك التبرع بوجبات وفدية الصيام وكفارة الصيام، إضافة لزكاة الفطر، داعياً المحسنين والمتبرعين للإسهام في برامج الهيئة، لتوسيع مظلة المستفيدين من برامج حملتها الرمضانية، وتوفير رعاية أكبر للشرائح المستهدفة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة.

ومن جانب آخر قال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين: تشهد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والجمعيات الخيرية عموماً في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك استعدادات مكثفة لاستقباله بإطلاق الحملات الرمضانية المختلفة ومنها ما هو متعلق بالمير الرمضاني من أجل دعم ومساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة.

وأوضح حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على توزيع المير الرمضاني في نطاق العمل الخيري، وانطلاقاً من أهمية تعزيز التلاحم والتكافل الاجتماعي في الشهر الفضيل، والحرص أيضاً على أهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ المشروعات الخيرية في الشهر الفضيل وتقديم يد العون والمساعدة للفئات المستهدفة في المجتمع وتوفير ما يحتاجون إليه من مواد أساسية طوال الشهر الكريم.

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