موائد إفطار الهلال الأحمر تستقبل مئات الصائمين بالدولة أول أيام الشهر الفضيل

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبلت موائد إفطار صائم، التي أقامتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن مشاريعها الرمضانية، مئات الصائمين على مستوى الدولة، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

شارك راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف للهيئة، الصائمين إفطارهم في إحدى الخيام المنتشرة في العاصمة أبوظبي، ووقف على الاستعدادات والترتيبات، التي أعدت لاستقبال الصائمين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتحرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على توفير كل سبل الراحة في تلك الخيام، وتقديم وجبات إفطار متنوعة على أعلى مستوى، إذ يعد مشروع إفطار الصائم من المبادرات المجتمعية المهمة للهيئة، خلال الشهر الفضيل، والتي تهدف إلى بث روح التكافل بين أفراد المجتمع.

ويحرص العديد من الصائمين على التوافد إلى هذه الخيام، لتناول وجبة الإفطار، التي توفرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث ستواصل خيم إفطار صائم استقبال روادها حتى نهاية الشهر الفضيل.

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