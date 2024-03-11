شرطة أبوظبي وفريق «أبشر ياوطن» يطلقان مبادرة «أطعم تؤجر الرمضانية 2024»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة «أطعم تؤجر الرمضانية» لعام 2024 في نسختها الخامسة، بالتعاون مع فريق «أبشر يا وطن» التطوعي، والشركاء الرئيسيين، وبتنظيم من إدارة المراسم والعلاقات العامة وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، ومديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية، وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين.

وأوضح العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة أن المبادرة تتضمن توزيع 62 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية، وذلك في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ ثقافة العمل التطوعي، ومد مزيد من جسور التواصل مع المجتمع، مشيراً إلى أن مبادرة توزيع وجبات الإفطار الرمضانية دأبت عليها شرطة أبوظبي طوال أيام شهر رمضان الفضيل سنوياً، بهدف تعزيز السلامة المرورية، والحد من حوادث الطرق وقت الإفطار نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على حماية السائقين من مخاطر السرعة الزائدة وانعكاساتها السلبية، التي تؤدي إلى ارتكاب الحوادث المرورية، ومخاطر تجاوز الإشارة الحمراء، وحث السائقين ومستخدمي الطريق على ضرورة الالتزام والتقيد بالقواعد المرورية والتعاون في تحقيق أهداف السلامة المرورية بين الجميع.

وقالت سمية مبارك الكثيري، رئيس فريق «أبشر يا وطن» التطوعي، ورئيس حملة أطعم تؤجر الرمضانية، بقدوم الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، يسهم «فريق أبشر» مع الجهات الحكومية على إطلاق المبادرات وتحفيز أفراد المجتمع من مختلف الثقافات والشرائح على أعمال التطوع والمساهمة في تحقيق قيم الإحسان والمسؤولية المجتمعية.

وأوضحت أنه تم زيادة عدد المتطوعين المشاركين لعام 2024 في تجهيز وجبات خفيفة لكسر الصيام وكسب أجر الصائمين، وذلك في تقاطع ألإشارات الضوئية في مدينة أبوظبي، والعين طول شهر رمضان المبارك.

وأعربت عن تقديرها لجهود جميع الجهات المشاركة ضمن المبادرة وهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومياه زلال لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والمسعود للطاقة، صيدلية أستر، مطعم النكهة الإماراتية، جامعة خليفة، كلية فاطمة للعلوم الصحية، فندق باب القصر.

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