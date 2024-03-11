بمشاركة 70 دولة وجالية إسلامية.. فعاليات الدورة "27" لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تنطلق غداً

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استعدت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لانطلاق فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 13 رمضان 1445هجرية بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي.

ويشارك في المسابقة نحو 70 دولة وجالية إسلامية من مختلف أنحاء العالم، حيث تبدأ الفعاليات بعد صلاة التراويح، وتقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، راعي ومؤسس الجائزة، رعاه الله.

وأكملت الوحدات واللجان كافة استعداداتها لاستقبال هذا الحدث القرآني السنوي؛ إذ بدأ وصول ضيوف الدولة من أعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين للمشاركة في المنافسات القرآنية.

كما أعدت وحدة الإعلام في الجائزة، مركزا إعلاميا للتواصل بشكل دائم مع أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، كما سيتم إطلاق قناة الجائزة لنقل فعاليات المسابقة عبر الأقمار الصناعية عربسات ونايلسات وهوتبيرد، بالإضافة إلى نقلها عبر قناة نور دبي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي "يوتيوب وإنستغرام".

وستقوم وحدة الإعلام بإعداد رسالة يومية طيلة أيام المسابقة، بعنوان "يوميات الجائزة" لبثها عبر القنوات الفضائية المحلية والعالمية، بينما بدأ توافد المتسابقين إلى الدولة من مختلف أقطار العالم للمشاركة في المنافسات.

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