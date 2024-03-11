تجارب و فعاليات مميزة خلال شهر رمضان المبارك في وجهات ترفيهية عديدة بدبي

المصدر: البيان

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تقدم دبي مجموعة من التجارب المميزة لسكان وزوار المدينة خلال شهر رمضان، حيث تنعكس روحانيات الشهر الفضيل من خلال التواصل واللقاءات مع الأهل والأصدقاء، وكذلك انتشار الخيم الرمضانية وموائد الإفطار والسحور. ما يبرز التنوع اللافت والتجارب المميزة والأجواء النابضة بالحياة التي تجعل دبي إحدى أكثر الوجهات المفضلة للعيش والزيارة في العالم

خلال شهر رمضان المبارك سيستمتع المقيمين و زائري الإمارات العربية المتحدة بالعديد من الأنشطة والفعاليات الحصرية تشمل خيارات متنوعة من وجبات الإفطار والسحور، تجارب الترفيه وعروض الأفلام الكلاسيكية والمرشحة لجوائز الأوسكار، في أبرز وجهات دبي، بما فيها دبي باركس™ آند

ريزورتس والقرية العالمية وحديقة وايلد وادي المائية وروكسي سينما.

سيكون ضيوف القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مدعوين لاستكشاف "سوق الروائع الرمضانية" الذي يتخذ موقعاً حيوياً في قلب القرية ويتميز بتصميمه المستوحى من نمط الأسواق الإماراتية التقليدية، وسيوفر لضيوف الوجهة عينات من المنتجات الرمضانية المتاحة في أجنحته المتنوعة. كما سيحتضن المسرح الرئيسي يومياً عروض "الأوركسترا العربية" الموسيقية الفريدة التي سيؤديها 30 فناناً. إضافة إلى ذلك، ستقدم القرية العالمية لضيوفها مدفع رمضان السنوي الشهير الذي سيتم إطلاقه كل يوم إيذاناً بغروب الشمس وحلول وقت الإفطار، ليتمكن الضيوف بعدها من الاستمتاع بوجبتي الإفطار والسحور ضمن تشكيلة من الخيارات المتنوعة.

من جهتها ترحب دبي باركس™ آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، بضيوفها للاحتفال بالأجواء الرمضانية المميزة، والاستمتاع بألعاب الركوب الحماسية والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها ووجبات الإفطار الرمضانية التي تتيح جميعها أوقاتاً حافلة بالمرح والمتعة لجميع أفراد العائلة.

وسيكون الذواقة على موعدٍ مع تشكيلة من الأطباق الشرقية الأصيلة في مطعم الماشوه بمنطقة ريفرلاند™ دبي، إلى جانب أركان الطهي الحي أمام الضيوف والعروض الترفيهية من 15 مارس حتى 9 أبريل حيث سيستمتع الضيوف يومياً بتشكيلة من المأكولات الشهية التي تتضمن المقبلات الساخنة والباردة ووجبة مجبوس الدجاج الإماراتية وداوود باشا وغيرها

وسيوفر مطعم كاليا في فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس، تجارب إفطار استثنائية لضيوفه خلال شهر رمضان المبارك،. وستتوفر للراغبين في ترقية إقامتهم في المنتجع خلال شهر رمضان المبارك، إمكانية الاختيار بين مجموعة من الغرف والأجنحة التي تتضمن وجبتي الإفطار والسحور وتذاكر لدخول أحد المتنزهات الترفيهية.

وسيرحب متنزه موشنجيت™ دبي بضيوفه لفرصة استكشاف 29 من ألعاب الركوب الحماسية والوجهات الفريدة من نوعها، والتجارب الترفيهية المستوحاة من أشهر أفلام هوليوود، بما فيها مدغشقر و ذا هنجر غايمز، والاستمتاع بخيارات المأكولات في مطاعم تحمل طابع الأفلام والشخصيات الشهيرة، كما،يقدم فندق ليجولاند عرض حصري مع خصم ٤٠٪ على الإقامة، و وجبة الفطور اليومية أو السحور، واختيار لدخول حديقة ليجولاند الترفيهية أو الحديقة المائية لكل يوم خلال الزيارة! و يدعو مطعم بريكس فاميلي الجميع بتجربة إفطار رمضانية رائعة مع مقبلات عربية ساخنة وباردة،

اما في حديقة وايلد وادي المائية، سيستمتع ضيوف حديقة وايلد وادي المائية من جميع الأعمار خلال شهر رمضان المبارك بتجارب استثنائية منعشة لتجربة 30 من الألعاب والزلاقات المائية التي ستتيح للجميع أوقاتاً ممتعة بإطلالات بديعة على برج العرب. كما سيحصل المقيمون بدولة الإمارات العربية المتحدة على خصم حصري يبلغ 40% عند حجزهم تذاكر دخول اليوم الواحد عبر الموقع الالكتروني للحديقة

طوال شهر رمضان الفضيل، تدعو روكسي سينما جميع محبي الأفلام من الذواقة لمشاهدة الأفلام المختلفة والاستمتاع بتناول تشكيلة من المأكولات الرمضانية المميزة مثل وشاورما الدجاج وغيرها .

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