«اتحاد المصارف»: «سندك» نقلة نوعية في تطوير الخدمات المصرفية والمالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد اتحاد مصارف الإمارات أن إطلاق مصرف المركزي وحدة «سندك» لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا) يعد نقلةً نوعية في مسيرة تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية في دولة الإمارات، بل المنطقة برمتها، كما يعزز من مكانة دولة الإمارات مركزاً ماليّاً ومصرفيّاً رائداً.

وجاء تدشين وحدة «سندك» ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك وضمان حقوقه بكفاءةٍ وفاعليةٍ عالية، إذ ستتولى «سندك» المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة الخدمات، وامتثالاً لأحكام التشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتصبح «سندك» أول وحدة مستقلة تعمل على الارتقاء بآليات حل الشكاوى التي قد تنجم عن تعاملات العملاء مع المؤسسات المالية وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي.

وجدّد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، التزام أعضائه من مصارف ومؤسسات مالية بالتعاون مع (سندك) تحقيق أهدافها. وأكد الاتحاد تقديم الدعم اللازم من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء للحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.

وفي كلمته في حفل تدشين العمليات التشغيلية لوحدة «سندك»، قال جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات) إن «إطلاق (سندك) يمثل مبادرة رائدة أخرى من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والمالي، إذ ستعمل سندك بنزاهة وعدالة وشفافية في حل أي شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة في الدولة».

وأضاف قائلاً: «ستكون سندك آلية مهمة لتسريع وتيرة حل أي شكاوى من المتعاملين، وذلك نظراً لوضوح طريقة عملها وفعاليتها وشفافيتها في التعامل، إضافة إلى قدرتها على توفير أنجع الوسائل لحل المنازعات بصورة ودية وفقاً لما هو أفضل لجميع الأطراف. وبقيامها بهذه الأدوار لن تقتصر مهام (سندك) على تعزيز الثقة بقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات فحسب، وإنما أيضاً ستُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً مزدهراً».

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