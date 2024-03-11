حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة شهر رمضان

المصدر: وام

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أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإمارة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك، خلال تنفيذهم مدة العقوبة .

ويأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال السرور والبهجة على قلوب أسرهم وعائلاتهم، خلال شهر رمضان المبارك.

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