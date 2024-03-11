جاهزية فرق شرطة دبي تسهم في إنقاذ عائلة علقت سيارتها أسفل جسر على طريق دبي – العين

المصدر: البيان

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أسهمت جاهزية فرق شرطة دبي في إنقاذ عائلة علقت سيارتها أسفل جسر على طريق دبي – العين مستخدمة طراداً مطاطياً.

وأعلن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، عن انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به الدولة، وذلك من خلال تكثيف عمليات الرصد والمتابعة على مناطق متفرقة من الدولة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.

وحرصاً على سلامة المجتمع، تابعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد، ووزارة الداخلية، تأثيرات المنخفض الجوي من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، لمناقشة كافة السيناريوهات والإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد دراسة وتقييم الأوضاع في المناطق التي تواجه تأثيرات مع مراعاة شدتها.

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