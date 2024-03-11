لجنة تحري رؤية الهلال تهنئ القيادة الرشيدة بحلول الشهر الفضيل

المصدر: أبوظبي - وام

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رفعت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 برئاسة معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود بحلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية .

ووجهت اللجنة التهنئة إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمسلمين كافة بحلول الشهر الفضيل.

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