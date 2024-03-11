محمد بن زايد ومحمد بن راشد: ندعو أن يكون رمضان شهر سلام واستقرار وتوحُّد بين المسلمين

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم، المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، ودعا سموهما أن يكون شهر سلام واستقرار وتوحد بين المسلمين.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «أبارك لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء.. شهر رمضان المبارك.. داعياً الله تعالى أن يكون شهر سلام واستقرار ومحبة في العالم أجمع».

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول الشهر الفضيل.. ونسأل الله فيه الرضا والرضوان.. والفوز بالجنان.. رمضان فرصة.. كل عام.. فرصة لتعزيز تماسك مجتمعاتنا.. وتجديد روابط أسرنا.. وترسيخ قيم الخير والعطاء فينا.. رمضان ليس فقط شهر صلاة وصيام.. بل أيضاً شهر محبة وسلام وتوحد بين المسلمين.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

ودوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «أهنئ قيادة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها وجميع الشعوب الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.. سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر سلام وأمن واستقرار لشعوب العالم أجمع».

تهنئة

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، أعربوا فيها عن صادق تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة وصاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم الفجيرة، وصاحب السمو حاكم أم القيوين، وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث سموهم برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة شهر رمضان إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم دوام الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار، وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

أولياء العهود يهنئون

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولى عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وقادة دول مجلس التعاون.

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