«دبي الدولية للقرآن» تنطلق غداً بمشاركة 70 دولة وجالية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي ومؤسس «الجائزة»، تنطلق مساء غد فعاليات الدورة الـ 27 لمسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمشاركة نحو 70 دولة وجالية إسلامية من أنحاء العالم.

وأكدت اللجنة المنظمة للجائزة جاهزيتها لانطلاق المنافسات القرآنية العالمية التي ستقام في الفترة من 2 إلى 13 رمضان 1445هجرية بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، وذلك، حيث تبدأ فعاليات المسابقة بعد صلاة التراويح، كما أتمت الوحدات واللجان كافة استعداداتها لاستقبال هذا الحدث القرآني السنوي بعد اكتمال وصول ضيوف الدولة من اعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين.

وقد أعدت وحدة الإعلام بالجائزة المركز الاعلامي للتواصل الدائم بأجهزة ووسائل الاعلام المختلفة، وسيتم إطلاق قناة الجائزة لنقل الفعاليات عبر الأقمار الصناعية «عربسات ونايلسات وهوتبيرد» بالإضافة إلى النقل على قناة نور دبي وعلى اليوتيوب والإنستغرام، وستقوم وحدة الإعلام بإعداد الرسالة اليومية للجائزة بعنوان «يوميات الجائزة» طيلة أيام المسابقة لبثها عبر القنوات الفضائية المحلية والعالمية، بينما بدأ توافد المتسابقين إلى الدولة من مختلف أقطار العالم للمشاركة في المنافسات، وتقوم وحدة المسابقات بإجراء اختبار مبدئي لمعرفة مدى استعداد المتسابقين ومستويات حفظهم لكتاب الله.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز