الشيخة فاطمة تهنئ قرينات ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية

المصدر: أبوظبي - وام

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيات تهنئة إلى قرينات ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

برقيات

وأعربت سموها خلال البرقيات عن تمنياتها لهن بموفور الصحة والسعادة داعية الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهن بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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