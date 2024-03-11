مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يطلق معرض «دبي للرطب»

المصدر: دبي - وام

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بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إطلاق معرض «دبي للرطب» الذي يقام من 27 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبلين، بمجموع جوائز تصل إلى 3 ملايين درهم، بهدف دعم وتعزيز قيمة «النخلة» التي تعد من أهم رموز الموروث الاجتماعي لدولة الإمارات، وتشجيع مختلف الفئات على زراعتها والاهتمام بها.

وكشف عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في مؤتمر صحافي أقيم في المركز، عن تفصيلات وشروط معرض «دبي للرطب» وما يتضمنه من معايير وفئات مشاركة، وما تحمله تلك الفعالية من معانٍ ذات أبعاد وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وثمّن ابن دلموك، دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعته الدائمة لكل ما هو مرتبط بتراث الدولة وأصالة وعراقة المجتمع الإماراتي، الأمر الذي يضمن استدامته على الصعد كافة، مؤكداً أن سموه يوجه دائماً بدعم كل نشاط من شأنه أن يعزز الهوية الوطنية والموروث الشعبي للدولة.

وخصصت اللجنة المنظمة للمعرض، أشواطاً جديدة تدخل المرة الأولى في مسابقات الرطب، وهي: أشواط نخلة البيت، وخرايف المؤسسات والهيئات الحكومية التي تمتلك «النخل» ضمن مقارها، وكأس الندّر للأصناف النادرة في الدولة، إضافة إلى أشواط المزارعين.

وحددت اللجنة، مواصفات الرطب ومعايير الأشواط، ومن ضمنها أن يكون الإنتاج من موسم العام 2024، وأن يكون محلياً في الإمارات من مزرعة أو بيت، وأن يكون الرطب في مرحلة النضج المناسبة، وألّا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعين، كما يشترط أن يكون الرطب ذا جودة عالية، إضافة إلى المعايير والشروط الرسمية المعتمدة في هذه الفعاليات.

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