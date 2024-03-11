تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد «طرق دبي» تفتتح مسارات الدراجات الهوائية في الخوانيج ومشرف

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، مسارات الدراجات الهوائية، في منطقتي الخوانيج ومشرف، وبطول سبعة كيلومترات، لترتبط بالمسارات القائمة في المنطقتين والبالغ طولها 32 كيلومتراً، وبذلك يرتفع أطوال المسارات فيها إلى 39 كيلومتراً، ويتزامن افتتاح المسارات الجديدة مع شهر رمضان المبارك، الذي يُقبل فيه السكان والزوار على ممارسة الرياضة بشكل كبير ومنها قيادة الدراجات الهوائية.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتحقيقاً لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة لتوفير مسارات خاصة بالمشي والدراجات الهوائية تغطي جميع مناطق إمارة دبي، بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة، وكذلك حرص الهيئة على تعزيز الربط بين مسارات الدراجات القائمة في المناطق السكنية، والربط بمناطق الجذب في المنطقة.

مساران جديدان

وأضاف معاليه: يبدأ المسار الأول للدراجات الهوائية، من الحديقة القرآنية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، إلى تقاطعه مع شارع الخوانيج، ويعبر الشارع عبر الجسر المشترك للمشاة والدراجات الهوائية القائم على شارع الخوانيج، وذلك للربط بمسار الدراجات القائم في المنطقة، مشيراً إلى أن المسار الثاني للدراجات الهوائية، يبدأ من حديقة مشرف بالقرب من حديقة التماسيح، ويمتد إلى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ومنها يتجه شمالاً على طول الشارع إلى تقاطعه مع شارع الخوانيج، ويعبر الشارع من جسر المشاة والدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، للوصول لمسار الدراجات في منطقة الخوانيج، وبذلك يبلغ الطول الإجمالي للمسارين الجديدين والمسارات السابقة في منطقة الخوانيج ومشرف قرابة 39 كيلومتراً.

وأوضح معالي المدير العام رئيس مجلس المديرين، أن مسار الدراجات الهوائية في منطقتي الخوانيج ومشرف، يعد جزءاً من مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات الهوائية ويهدف إلى ربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، وتتضمن خطة مسارات الدراجات الهوائية، زيادة مجمل طول شبكة مسارات الدراجات في دبي من 544 كيلومتراً، إلى 1000 كم في العام 2030، وسيجرى ربط المناطق الساحلية مثل مناطق جميرا والصفوح ومارينا بالمسارات الخارجية في منطقة القدرة وسيح السلم وند الشبا، مروراً بمناطق البرشاء وتلال دبي وند الشبا.

معايير ومواصفات

وأضاف معاليه: روعي في تصميم وتنفيذ مسارات الدراجات الهوائية وتحديد السرعات عليها، تطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، بما يتوافق مع طبيعة المنطقة وتصنيف المسارات، وأسهمت هذه المسارات في تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واستخدامها بوصفها إحدى وسائل التنقل البديلة والمستدامة لتحقيق استراتيجية رحلات الميل الأول والأخير.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات مستخدمي مسارات الدراجات الهوائية، إلى الالتزام بالسرعات المحددة في الإمارة، وهي: 30 كم/ساعة في المسارات المخصصة للدراجين الرياضيين الهواة، والمسارات المشتركة مع المركبات على الطرق الآمنة، و20 كم/ ساعة في المسارات المخصصة أو المشتركة مع المشاة داخل المناطق الحضرية في المدينة، وبسرعات غير محددة على مضامير التدريب، وذلك في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.

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