شرطة دبي تكرم أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في الإمارة

المصدر: دبي ـ البيان

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كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من 55 جهة حكومية وخاصة، بمنحهم ميدالية السعادة تقديراً لجهودهم البارزة والمتميزة في تأمين الأحداث والفعاليات المهمة في الإمارة.

جاء ذلك على هامش القمة الشرطية العالمية، بحضور محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، ومشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة، ومراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط ومسؤولي الجهات الحكومية.

وأعرب معالي الفريق المري، عن شكره وتقديره العميق لجهودهم المثمرة والملموسة في الأحداث والفعاليات المهمة في الإمارة، مؤكداً أن لجنة تأمين الفعاليات في دبي تضطلع بدور حيوي ومهم في تأمين الفعاليات والأحداث المهمة في الإمارة، ما أثمر عن نجاح تأمين آلاف الفعاليات، بما يليق بسمعة ومكانة إمارة دبي الرائدة والمتميزة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات والعروض العالمية.

وأضاف معاليه، أن التكريم يأتي ضمن سعي شرطة دبي لتفعيل دور الشراكة بين الدوائر الحكومية والخاصة، وتقديراً للجهود المخلصة لأفراد اللجنة في تأمين الفعاليات والمناسبات الكبرى.

من جهة أخرى، كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، شركاء مبادرة «على دربك»، وفريق عمل المبادرة، إضافة إلى تكريم فريق عمل حملة «يوم بلا حوادث»، وقسم التوعية المرورية، وفريق عمل تطوير الأنظمة التقنية الاستراتيجية، مشيداً بجهودهم في تطوير العمل الشرطي والأمني في الإمارة.

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