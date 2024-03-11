«كهرباء دبي» تطلق 438 مبادرة مجتمعية خلال 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، 438 مبادرة مجتمعية، بين عامي 2013 و2023، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 232.973 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية، استفادت منها العديد من الدول حول العالم، وأكدت العمل على ترسيخ العمل التطوعي بين موظفيها، وفق أعلى المعايير العالمية، والمحافظة على مكانتها، بوصفها واحدة من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات وإمارة دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنه انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، تحرص الهيئة على إحداث تأثير مستدام، من خلال تقديم الدعم ورد الجميل للمجتمع بشكل عام، وإعلاء التطوع والتلاحم المجتمعي كقيمة إنسانية نبيلة، ولدى الهيئة استراتيجية متكاملة للعمل التطوعي، في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وانسجاماً مع جهودها لترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين موظفيها، تتيح الهيئة من خلال برنامج التطوع الداخلي الرقمي «أتطوع» لموظفيها، الاطلاع على المبادرات والبرامج والفعاليات التطوعية ونتائجها، إضافة إلى التسجيل واحتساب ساعات التطوع، واستلام المكافآت واستبدال النقاط، بما يتوافق مع متطلبات برنامج دبي للتميّز الحكومي، كما يعمل دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي، على صقل قدرات المنتسبين في مختلف جوانب العمل التطوعي، وتأهيلهم لإدارة البرامج التطوعية محلياً وعالمياً.

ومن أبرز محطات مسيرة الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية خلال عام 2023: حملة «مير الخير الرمضاني» 2023، وحملة «رمضان أمان» 2023، ومؤتمر الأطراف «COP28».

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