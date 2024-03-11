عمار النعيمي يعتمد موازنة مؤسسة «حميد بن راشد الخيرية» بـ57 مليون درهم

المصدر: عجمان ـ وام

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اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، موازنة المؤسسة والمراكز التابعة لها للعام 2024 والتي تقدر بـ57 مليون درهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الأول لعام 2024، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عضو مجلس الأمناء.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان الحاكم، على أداء أعضاء مجلس الأمناء، مشيداً بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى المواطنين في إمارة عجمان، وبمستوى التنظيم الاستراتيجي للجوانب الخيرية، والأنشطة الاجتماعية، وتنفيذ المشاريع الخيرية التي تستهدف الأسر المتعففة في إمارة عجمان، وتذليل العقبات التي تواجهها بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لها ويدعم استقرارها بمختلف المناطق في إمارة عجمان.

وأكد سمو ولي عهد عجمان ضرورة تبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة، وترسخ الشراكة المجتمعية مع الجمعيات والهيئات الخيرية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتعزيز مفهوم مساعدة الآخرين كقيمة إنسانية للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين وتبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة وبناء أفضل نموذج مستدام للعمل الإنساني.

واعتمد سموه مشروع إحلال مساكن المواطنين والذي يبدأ العمل به العام الجاري، وتحديد الفئات المستحقة ومعايير الاستحقاق والموازنة المطلوبة للمشروع ونموذجاً للمساكن المقترح بناؤها، ووجه سموه بتطبيق اللائحة التنفيذية للمشروع التي تتضمن أنواع وقيم المساعدات السكنية والاختصاص بنظر طلبات المساعدة السكنية.

واطلع سمو ولي عهد عجمان على التقرير السنوي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز في العام الماضي 7610 مستفيدين، إضافة إلى طباعة 23 ألف نسخة من مصحف الشيخ حميد النعيمي.

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