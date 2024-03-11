تحت رعاية ذياب بن محمد .. فتح باب الترشح لـ«القيادات الإعلامية العربية الشابة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، أعلن المركز عن فتح باب الترشح للانضمام لعضوية النسخة السادسة من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، الذي ينطلق في مايو 2024، بمتابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي بالشراكة مع كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، بهدف صقل مهارات وبناء قدرات المواهب الصاعدة وربطهم بتطلعات سوق العمل الإعلامية، بما يسهم في إعداد جيل من الإعلاميين الشباب المؤهلين لقيادة العمل الإعلامي على اختلاف مجالاته وتخصصاته.

ويستمر استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، التابع لمركز الشباب العربي، على الموقع الإلكتروني media.arabyouthcenter.org حتى نهاية 20 مارس الجاري.

وتركز مسارات النسخة السادسة من البرنامج، التي تفتح أبوابها أمام المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين الإعلاميين في العالم العربي، على مسارات متعددة، منها قيم المواطنة الرقمية والصحافة الإنسانية والمهارات الخضراء وكل ما يسهم في إعداد صحافيين شاملين قادرين على تطوير المحتوى الهادف وعلى تطويع واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة فرصهم المهنية.

ويعد برنامج القيادات الإعلامية من أنجح مبادرات مركز الشباب العربي من ناحية توفير الفرص للشباب الراغب في تطوير مساره المهني في مجال الإعلام أو الحصول على فرص العمل، حيث يخدم الشباب من جهة التعرف إلى الاحتياجات الواقعية لسوق العمل، كما يخدم المؤسسات الإعلامية التي تبحث عن كفاءات شبابية متميزة.

ونجح البرنامج على مدار دوراته الخمس الماضية في تخريج أكثر من 400 شاب وشابة من كل أرجاء الوطن العربي، وتجاوزت نسبة توظيف الخريجين الـ90 % من إجمالي الملتحقين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والدولية، إضافة إلى المشاريع الريادية والخاصة التي أنتجها المشاركون من خلال تعاونهم فيما بينهم كمجتمع شبابي إعلامي.

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