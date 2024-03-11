ديوان حاكم الشارقة ينعى صقر القاسمي

المصدر: الشارقة- وام

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نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي، والذي وافته المنية أمس. وفيما يلي نص البيان «بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي والذي وافته المنية أمس الأحد 29 شعبان 1445 هجرية الموافق 10 مارس 2024 ميلادية».

وتقام صلاة الجنازة على الفقيد في العاشرة صباح اليوم في مسجد الصحابة بمدينة الشارقة ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل. وتقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في منطقة حوشي بمدينة الشارقة بدءاً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة مدة 3 أيام اعتباراً من أمس.

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