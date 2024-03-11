الإمارات تحتفي اليوم بتضحيات الأطباء في يومهم الوطني

المصدر: متابعة: شيرين فاروق - محمد محسن

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تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بتضحيات وإنجازات الأطباء في يوم الطبيب الإماراتي الذي يوافق 11 مارس من كل عام، تقديراً لإخلاصهم وتفانيهم وعطائهم المستمر، بعدما سطر الطبيب الإماراتي «خط الدفاع الأول» أروع قصص التفاني لحماية صحة المجتمع.

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «في ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة، تحتفل دولة الإمارات بيوم الطبيب الإماراتي الموافق 11 مارس، لتكريم الأطباء المخلصين في الدولة بمن فيهم أبناء الإمارات، لتجسيد فخر الوطن بجهودهم وعطائهم المهني والإنساني حفاظاً على صحة أفراد مجتمعنا، مؤكدين يوماً بعد يوم كفاءتهم المتميزة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، ومسخرين معرفتهم ومهاراتهم لخدمة الإنسان والوطن».

وأعرب معالي العويس عن فخر الوزارة بجميع الأطباء الذين يجسدون القيم النبيلة لمهنة الطب، ويعكسون الروح الإماراتية الأصيلة من خلال عملهم الدؤوب والتزامهم بالمعايير الأخلاقية العالية، وأشاد بمساهماتهم التي تتجاوز العيادات والمستشفيات، لتصل إلى كل بيت في الإمارات، مؤكدين بذلك على دورهم كحراس للصحة العامة.

ولفت إلى أن نجاح وتميز الطبيب في الإمارات يلهم ويحفز الأجيال القادمة من الأطباء ليواصلوا هذه المسيرة المشرفة، معززين بذلك رسالة الدولة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية بما يتوافق مع الرؤية الحكومية نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وشكر معالي العويس القيادة الحكيمة على دعمها المتواصل، وتوفير جميع الإمكانات والقدرات، لينجح الأطباء في تأدية رسالتهم الإنسانية.

وجدد معاليه التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدعم مسيرة الأطباء من خلال توفير بيئة عمل محفزة وملائمة وتوفير الفرص التدريبية المستمرة وتطوير القدرات الطبية، مشيداً بإسهاماتهم في رفعة وتقدم وطننا، لأن فخرنا بهم يتجدد في كل يوم، مؤكداً على الدور الرئيسي الذي يؤدونه في الارتقاء بالنظام الصحي وضمان الصحة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع، ونتطلع إلى مستقبل يزدهر فيه الابتكار الطبي، وتتوطد فيه مكانة الإمارات كنموذج يحتذى به في الرعاية الصحية المتميزة والمبتكرة.

منظومة متكاملة

وهنأ الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الأطباء الإماراتيين بمناسبة يوم الطبيب الإماراتي الذي تحتفي به الدولة في الـ 11 من مارس من كل عام، وثمّن جهودهم ومساهمتهم في بناء وتطوير القطاع الصحي في الدولة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة حرصت على بناء الإنسان والاستثمار في قدراته، وذلك إيماناً منها بأهمية إرساء منظومة صحية متكاملة، زاخرة بالكفاءات والإمكانات والجاهزية والتميز، ضمن بيئة محفزة وداعمة للكوادر الصحية الوطنية.

وأكد أن الإنجازات التي حققها الأطباء الإماراتيون في السنوات الأخيرة تعكس الكفاءة والخبرة العالية التي يتمتعون بها، وتبرز قدرتهم على تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حرصت على دعم وتطوير الكوادر الطبية الوطنية، من خلال تقديم برامج تدريبية تخصصية، كما عززت قدراتهم ومهاراتهم الطبية عبر تبني برنامج للأطباء الزائرين الذي يستهدف تبادل الخبرات والتجارب، موضحاً أن أهمية هذه التوجهات تتجسد في تحقيق مستهدفات جودة الحياة الصحية، وتنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071، حيث تسعى المؤسسة إلى تعزيز قطاع الصحة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين، ويعزز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

دعم متواصل

من جانبه أكد الدكتور عادل سجواني، استشاري طب الأسرة، أن الكادر الطبي في الإمارات يثمن جهود القيادة الحكيمة، ودعمها المتواصل، والتي وفرت جميع الإمكانات والقدرات، لينجحوا في تأدية رسالتهم الإنسانية، وتلبية نداء الوطن لرد جزء من الجميل، مشيراً إلى أهمية معاني ودلالات توجيه القيادة الحكيمة باعتماد مبادرة أطباء الإمارات بتخصيص يوم الطبيب الإماراتي، كونها مناسبة لاحتفاء الدولة بأبنائها من الأطباء المخلصين في خدمة وطنهم، والاعتراف بفضلهم ودورهم الإنساني في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع ومنصة لتكريم المبدعين والمبتكرين من أطباء الإمارات من عيال زايد، الذين أثبتوا على الدوام تحليهم بأعلى درجات الالتزام والمسؤولية في حملهم لشرف مهنتهم، واستعدادهم الدائم للبذل والتضحية في خدمة قيادتهم ووطنهم في مختلف مفاصل القطاع الصحي والطبي.

تفوق كبير

في سياق متصل ثمن البروفيسور حميد الشامسي، استشاري الأورام ورئيس جمعية الإمارات للأورام، التفوق الكبير الذي حققه الطبيب الإماراتي في مجال البحث العلمي والطبي للتخصصات الدقيقة، مما يعكس جهود دولة الإمارات في دعم الأطباء المواطنين في مجالات التدريب والتخصصات النادرة، كما يفتخر كونه أحد أكثر الأطباء نشراً للأبحاث الطبية في دولة الإمارات بـ 130 بحثاً طبياً، وقد لاقت جميعها دعماً كبيراً من جانب الدولة.

ووجهت الدكتورة نهاد عبد الرزاق كاظم البستكي، استشاري الأشعة التشخيصية والتداخلية للثدي، في يوم الطبيب الإماراتي الشكر لقيادتنا الرشيدة وحكومتنا وقادة القطاع الصحي بالدولة على دعمهم اللامحدود للطبيب الإماراتي، حيث دشن هذه الرعاية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتذليل الصعوبات والتحديات حتى أصبح القطاع الطبي في الإمارات متميزاً على مستوى العالم.

وأشارت إلى الدعم الكبير الذي نالته منذ بدايتها في دارسة الطب وتفتخر كونها أول طبيبة إماراتية متخصصة في طب أشعة تصوير الثدي والأشعة التداخلية، إذ يعتبر من التخصصات الدقيقة والنادرة.

أفضل الخبرات

وقال الدكتور محمد معاذ عدي، استشاري ورئيس قسم جراحة العظام في مدينة برجيل الطبية: «إنه في يوم الطبيب الإماراتي لا يسعني إلا أن أقدم الشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة ولدعمها المتواصل الذي يجده الطبيب الإماراتي في دولته، وقد لامسنا الدعم اللامحدود من حيث توفير كل سُبل الدراسة والتعلم الذي يجاري المستويات العلمية في الدول المتقدمة، وما تبعها من رحلة الابتعاث لأفضل الجامعات العالمية في أمريكا وكندا وبعض الدول الأوروبية، مما أكسبنا أفضل الخبرات والممارسات وتطبيقها في المنشآت الصحية بالدولة».

كما أكد على أن الطبيب الإماراتي في دولة الإمارات محظوظ بوجود هذا الدعم اللامتناهي من القيادة ليمثل الإمارات في كل المجالات وعلى كافة الصعد من حيث الخبرة والتفوق والمشاركة في المؤتمرات والمحافل العملية الدولية، بجانب عرض الدراسات المحلية خارج الدولة وقصص النجاح الطبية للجراحات الكبرى المعقدة.

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