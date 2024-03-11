5000 أسرة تستفيد من المير الرمضاني في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

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وزعت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بطاقات المير الرمضاني التي استفاد منها 5000 أسرة من المستحقين المواطنين والمقيمين ضمن كشوفات معدة مسبقاً، التي تكفلت بتوفيرها حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، مبيناً أن البطاقات صالحة لشراء المواد الغذائية اللازمة للشهر الفضيل، كما أنها أكثر سهولة وتيسيراً للمستفيدين منها، ومدة الاستفادة منها شهران، ومن ضمن مبادرات شهر رمضان خصصت المؤسسة 3000 وجبة إفطار صائم للعمال، حيث يستفيد منها عدد كبير من العمال الذين يعملون في جهات حكومية وخاصة في إمارة أم القيوين، مبيناً أن كافة الوجبات ستوضع في علب تم تصميمها بصورة تحفظ الطعام، كما تتكفل المؤسسة بتوصيلها إلى كل العمال في مقار سكنهم تخفيفاً عنهم.

وأكد راشد الحمر، مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المؤسسة خصصت 3000 وجبة إفطار صائم، سيتم توزيعها في عدد من الوجهات داخل الإمارة، لافتاً إلى أن مشروع إفطار صائم يأتي تكريساً لقيم التكافل الإنساني في المجتمع الإماراتي خلال الشهر الفضيل وتأكيداً لرسالة المؤسسة التي تنتهجها لدعم ومساندة كافة فئات المجتمع، كما يجسد قيم ومبادئ ديننا الحنيف ومجتمعنا الإماراتي المتمثلة في البذل والعطاء من أجل الآخرين.

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