رأس الخيمة تتزين احتفاءً بالشهر المبارك

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

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تستقبل رأس الخيمة شهر رمضان المبارك، وسط أجواء مفعمة بالفرحة والمظاهر الروحانية والاجتماعية التي تميز الشهر الفضيل. وارتدت الشوارع الرئيسية والجسور، حلة الزينة الخاصة بقدوم شهر رمضان التي جاءت على أشكال ضوئية هندسية وعبارات تعكس روح البهجة وتتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل، كما أعلنت شرطة رأس الخيمة جاهزيتها بنشر الدوريات الشرطية، لمراقبة الطرق، والأسواق، والمصليات، والأحياء السكنية، وغيرها من المناطق الحيوية، وضبط الطرق والخارجين عن القانون، بارتكاب المخالفات المرورية، أو السلوكية.

ووجه اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتكثيف وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، وتركيزها على مناطق المصليات والأسواق، لمكافحة الظواهر السلبية وغير الحضارية، مؤكداً أن جميع مراكز الشرطة الشاملة في مناطق اختصاصها مستعدة للتعامل مع كافة البلاغات، وتقديم أفضل الخدمات الأمنية لأفراد الجمهور، مناشداً جميع السائقين ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، لافتاً إلى أن جميع أجهزة ومراكز شرطة رأس الخيمة، على أتم الاستعداد للإجابة عن كافة استفسارات الجمهور، وتقديم الخدمات اللازمة لهم، على مدار 24 ساعة، كما أن غرفة العمليات على استعداد تام لتلقي البلاغات الطارئة والجنائية على الرقم 999 والحالات الغير الطارئة على الرقم 901.

إلى ذلك، تطلق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، فرع التوعية والحملات الإعلامية، حملة «كافح التسوّل وساعد من يستحق»، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وأفرع الشرطة المجتمعية بمراكز الشرطة الشاملة، ضمن مبادراتها التوعوية بنشر ثقافة التوعية الأمنية للحد من السلوكيات والظواهر الأمنية من خلال نشر المواد التوعوية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، تنفيذاً لمبادرات وزارة الداخلية للحد من ظاهرة التسول واستكمالاً للحملات التي تطلقها شرطة رأس الخيمة للحد من الظواهر السلبية التي تتزايد خلال شهر رمضان المبارك بانتشار المتسولين والباعة مستغلين عاطفة الجمهور بتقديم يد العون لهم.

وكشفت بلدية رأس الخيمة، عن اكتمال استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، في إطار حرصها على المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، وضمان استمرار تقديم الخدمات في مقاصب وأسواق الإمارة، حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية على منافذ الأسواق في الإمارة للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية وطرق نقل المنتجات والمواد الغذائية وتخزينها وتحضيرها وعرضها، تماشياً مع ارتفاع حركة نشاط الأسواق خلال شهر رمضان.

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