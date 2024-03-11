«كشافة دبي» وطالبات «أم سقيم» يوزعون المير الرمضاني على العمال

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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وزعت مفوضية كشافة دبي، بالتعاون مع فريق الهلال الأحمر الطلابي في مدرسة «أم سقيم» للحلقة الثانية بنات، المير الرمضاني على فئة العمال. ويأتي هذا النشاط الخيري في إطار الجهود المبذولة لدعم المجتمع وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، والمساهمة في إدخال البهجة والفرحة إلى قلوب الأشخاص المستفيدين وتخفيف العبء عن كاهلهم خلال شهر رمضان المبارك.

وحرصت طالبات المدرسة، على تجهيز وتعبئة المير الرمضاني، الذي يشمل مجموعة متنوعة من المواد الغذائية والضروريات الأساسية، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي تلبي احتياجات الأفراد خلال شهر الصيام.

وقال خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، إن مفوضية كشافة دبي، وفريق الهلال الأحمر الطلابي، يعملون بجد واجتهاد لتنظيم وتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية التي تعزز الروح الإنسانية وتدعم المجتمع المحلي خلال الشهر الفضيل. وأكد أهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية في بناء وتطوير المجتمعات المزدهرة، مشيراً إلى أنه يمنح الشباب فرصة فريدة لتقديم المساعدة والخدمة للآخرين، ويسهم في تنمية المهارات والخبرات الشخصية والاجتماعية للمتطوعين.

من جهتها، أكدت عائشة سعيد الشحي، رئيس وحدة شؤون الطلبة ومسؤولة الأنشطة الطلابية في مدرسة أم سقيم للحلقة الثانية بنات، حرص فريق الهلال الأحمر الطلابي على المشاركة في تنفيذ العديد من المبادرات الخيرية خلال شهر رمضان، انطلاقاً من روح المبادرة والعمل التطوعي.

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