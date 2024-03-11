10 آلاف وجبة إفطار يومياً بمسجد الشيخ زايد في إندونيسيا

المصدر: أبوظبي - وام

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بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقدم الهيئة 10 آلاف وجبة إفطار يومياً خلال شهر رمضان المبارك، للصائمين بمسجد الشيخ زايد في مدينة سولو بإندونيسيا.

وشرعت الهيئة في تنفيذ توجيهات سموه، وإعداد الترتيبات اللازمة لتوسيع مظلة المستفيدين من برنامج إفطار الصائم داخل المسجد، وفي مدينة سولو عموماً.

وتعمل الهيئة، على إشراك السكان المحليين في تنفيذ المشروع، من خلال توفيرها للمواد الغذائية الأساسية للأسر المتعففة، التي ستقوم بإعداد الوجبات للصائمين، في بادرة تجسد روح التكافل والتعاضد التي يتميز بها شهر رمضان المبارك.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في هذا الصدد، تأتي تعزيزاً لمبادرات الدولة الإنسانية لصالح الأشقاء والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الهيئة، إنها حرصت على توفير الاحتياجات الرمضانية الأساسية للصائمين من الأسواق المحلية في مدينة سولو، مشيرة إلى أن مئات المتطوعين من أبناء المنطقة سيشاركون في الإشراف وتنظيم توزيع الوجبات على الصائمين في ساحات المسجد وما حوله، وأشادت بروح التعاون القائمة بينها وبين إدارة مسجد الشيخ زايد في سولو.

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