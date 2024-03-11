جامع الشيخ زايد يستعد لاستقبال الزوار والمرتادين

المصدر: أبوظبي - وام

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أكمل مركز جامع الشيخ زايد الكبير، استعداداته لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بهدف توفير أجواء من الراحة والسكينة لمرتادي الجامع من المصلين والزوار، الذين يتدفقون إليه سنوياً بأعداد متزايدة خلال الشهر الفضيل.

وكان عدد مرتادي الجامع قد بلغ خلال شهر رمضان عام 1444هـ نحو 684 ألفاً و945 بين مصلٍّ وزائر، وأحيا ليلة السابع والعشرين من الشهر الفضيل في رحابه أكثر من 60 ألف مصلٍّ.

وشكّل المركز لجاناً وفرق عمل من موظفي المركز لضمان العمل بصورة منظمة ومتكاملة على مدار الساعة، ولتلبية كل ما يحتاجه ضيوف الجامع من مصلين وزوار بمختلف فئاتهم.

وفي هذا الصدد، عقد المركز عدداً من الاجتماعات مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة من الشركاء الاستراتيجيين، ممن دأب على التعاون معهم سنوياً، التي تسهم بعطائها الفاعل والمتكامل في إنجاح منظومة العمل خلال الشهر الفضيل.

كما شكلت اللجان التنظيمية في المركز، فرق عمل ضمت جميع موظفيه دون استثناء، من مختلف المجالات والتخصصات، للعمل بعد ساعات عملهم ومناوباتهم الرسمية مع متطوعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق (أبشر يا وطن) التطوعي ورجال الشرطة، والمسعفين ورجال الدفاع المدني، إضافة إلى موظفي الدعم، حيث وصل عدد المتطوعين إلى ما يزيد على 580 متطوعاً يعملون بصورة منظمة ومتكاملة لتقديم أفضل الخدمات للمصلين لأداء صلاتهم في خشوع ويسر.

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