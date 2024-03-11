جولات تفتيشية على أسواق الشارقة وأم القيوين

المصدر: الشارقة، أم القيوين – عصام الدين عوض

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كثفت بلديتا الشارقة وأم القيوين، الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من مدى التزام تلك المحال بالاشتراطات واللوائح المنظمة لعملها، حيث شملت المستودعات الغذائية والمطاعم الشعبية، والتركيز على المنتجات الغذائية التي يكثر تداولها في رمضان، لضمان جودة صلاحيتها ومطابقتها معايير السلامة الغذائية.

وأعلنت أسواق الشارقة للمواشي، والتي تضم سوق الشارقة وكلباء وخورفكان والذيد، عن استكمالها الاستعدادات لاستقبال زوارها خلال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة متكاملة ومدروسة، ووفق أعلى المعايير والخدمات التي تلبي احتياجات ومتطلبات سكان إمارة الشارقة، بمختلف المناطق وزوارها، وتنجز احتياجاتهم بسرعة وسهولة خلال الشهر الفضيل.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن البلدية أكملت استعداداتها للشهر الفضيل، من خلال تشكيل الفرق التفتيشية لتنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، حيث تتركز جهود البلدية في مراقبة الأغذية لضمان جودتها، إضافة إلى توفير بيئة مثالية، تعكس جمالية ورونق شهر رمضان، من خلال تركيب اللوحات الضوئية، وتزيين الشوارع بالأضواء المبهجة والنقوش الإسلامية، التي تعبّر عن قيم هذا الشهر الكريم، مؤكداً الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة.

وقال عبد الله الشامسي، مدير سوق الجبيل والمواشي بالشارقة، إنه تم إنجاز جميع الإجراءات والاستعدادات في سوق الشارقة للمواشي، لاستقبال زوار السوق خلال الشهر الفضيل، من أجل ضمان تقديم الخدمة لهم بأعلى مستويات الجودة، إذ تضمنت الخطة التشغيلية للسوق، آليات ستعمل على تقليل الزحام وتسريع إجراءات الذبح وتسليم المواشي بطريقة ترتقي لتحقيق رغبات الزوار، وتحقق رؤيتنا في خدمة سكان إمارة الشارقة وزوارها.

بدوره، أكد جمال المازمي، مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية ببلدية الشارقة، بدء إصدار تصاريح تحضير وبيع الأطعمة للجاليات غير المسلمة خلال ساعات النهار في شهر رمضان، بما في ذلك المنشآت بالمراكز التجارية، وتصاريح عرض الأطعمة أمام المحال قبل موعد الإفطار للمطاعم والكافتيريات، ومحال الحلويات ومخابز الرقاق وغيرها، في إطار حرص البلدية على تنظيم العمل خلال الشهر الفضيل، وتعزيز دورها في الحفاظ على الصحة العامة، من خلال إصدار هذه التصاريح، وفقاً لمعايير واشتراطات صحية.

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من جهته، قال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة كثفت حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بشهر رمضان الكريم، نظراً لما تشهده هذه الأنشطة من إقبال خلال هذه الفترة، حيث نظمت الدائرة حملات توعوية ورقابية على مستوى الإمارة، لتوعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم، وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدائرة واهتمامها بسلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، انسجاماً مع أهداف الدائرة، مبيناً أن الدائرة تحرص على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك. ونفذت دائرة بلدية أم القيوين، زيارات تفتيشية، تستهدف تكثيف الإجراءات الرقابية والوقائية على منافذ البيع خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار استعدادات البلدية للتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال الشهر الفضيل.

وأكدت هيفاء علي سيف، القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة، أن الحملات التفتيشية شملت المستودعات الغذائية والمطاعم الشعبية، والتركيز على المنتجات الغذائية التي يكثر تداولها في رمضان، لضمان جودة صلاحية الأغذية المعروضة، ومطابقتها معايير السلامة الغذائية.

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