5 مواقع لإطلاق مدفع الإفطار في الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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حددت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مواقع إطلاق مدافع الإفطار بإمارة الشارقة والمدن التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك.

وتم توزيع المدافع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على 5 مواقع هي ساحة واجهة المجاز المائية، وساحة حصن الذيد في المنطقة الوسطى، وميدان برج الساعة في مدينة كلباء، وساحة مدرج خورفكان، وساحة مركز دبا الحصن الشامل.

وأكدت شرطة الشارقة، حرصها الدائم على إحياء هذا الموروث الشعبي الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي وتناقلته الأجيال ولما يشكله من بث الفرحة والسرور على أفراد الجمهور، لاسيما من يحرصون على حضور هذه الفعالية من المواطنين والمقيمين والزوار.

حملة

وأطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع لجنة مكافحة التسول، حملة «التسول جريمة والعطاء مسؤولية» التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأخطار هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره، وذلك حتى نهاية عيد الفطر المبارك.

وتأتي الحملة استكمالاً لحملات التوعية التي تطلقها شرطة الشارقة للحد من الظواهر السلبية ومكافحتها، والتي تتزايد في شهر رمضان المبارك، كظاهرة التسول والباعة الجائلين في الأماكن السكنية والمراكز التجارية والذين يستغلون شهر الرحمة لجني الأموال غير المشروعة.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة، أفراد الجمهور إلى الحذر من الوقوع ضحية في براثن المتسولين الذين يستغلون عطف أفراد المجتمع ورغبتهم في فعل الخير، كما تدعو أفراد المجتمع إلى الإسهام في القضاء على هذه الظواهر من منطلق المسؤولية المجتمعية، والتبرع عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية، والتعاون مع أجهزة الشرطة في حال رصد أي من حالات التسول بالإبلاغ الفوري عبر الرقم المجاني 901 أو 80040 أو عبر خدمة «حارس» في التطبيق الذكي لشرطة الشارقة أو موقعها الإلكتروني.

تبرع ذكي

من جهة أخرى، أعلن علي محمد الراشدي، رئيس قطاع الموارد والاستثمار بجمعية الشارقة الخيرية، تجهيز 8 شاشات للتبرع الذكي لوضعها في عدد من المراكز التجارية، وهي شاشات تبرع تتمتع بمزيد من المرونة التي تسمح للمتبرعين بوضع تبرعاتهم بسهولة تامة لتحل بديلاً عن وسائل التبرع التقليدية، وتم تزويد تلك الشاشات بعدد كبير من طرائق التبرع الميسرة التي منها التبرع عبر أبل باي وسامسونج باي للهواتف المتحركة، ومسح كود التبرع الذاتي، كما توفر إمكانية التبرع ببطاقات الائتمان، التي عبرها يمكن للمحسنين إجراء التبرع في لحظات وبمرونة سريعة.

وقال الراشدي في استعراضه خطة الجمعية ممثلة في إدارة جمع التبرعات لاستقبال شهر رمضان المبارك، إنه تم تخصيص 100 حصالة لوضعها في المساجد والمواقع العامة في صلوات الجمعة والتراويح والقيام طوال شهر رمضان المبارك، من مجمل 8205 حصالات على مدار العام، متنوعة الأحجام ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم لتغطية المواقع كافة التي توجد فيها الجمعية ولتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، كما تم اختيار 100 متطوع لجمع التبرعات الخاصة بحصالات صلوات الجمعة والقيام والتهجد وعيد الفطر السعيد، في مقابل 52 من محصلي القسائم الإلكترونية، مؤكداً أنه تم اختيار المتطوعين المعروف عنهم الاجتهاد والصدق والأمانة.

180 جهازاً

وأشار إلى أن إدارة جمع التبرعات لديها 180 جهاز تبرع يدوياً، للتبرعات المختلفة المخصصة، فيمكن للمتبرع اختيار ما تطيب نفسه بوضع قيمة تبرعه في داخله، فيما توفر الجمعية كبائن التبرع وطاولات تحصيل التبرع عبر القسيمة الإلكترونية في المجمعات التجارية والمحال والجمعيات التعاونية ومراكز التسوق في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، موضحاً أن فكرة القسائم الإلكترونية تشهد تفاعلاً وتجاوباً كبيراً من قبل المتبرعين وترتبط أنظمتها بشكل مباشر بالمقر الرئيس للجمعية، فهي تعد من أكثر وسائل التبرع أماناً وأسهلها لما تختزله من وقت المتبرع والمحصل على حد سواء.

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