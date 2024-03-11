«مركز النقل»: لا تغيير في مواعيد خدمة مواقف أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن ووام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي، أنه لا تغيير في مواعيد خدمة المواقف العامة خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم العمل حسب النظام الحالي لرسوم المواقف العامة لأيام الاثنين إلى السبت، من 8 صباحاً وإلى 12 منتصف الليل، وستكون الرسوم مجانية يوم الأحد.

ونوه النقل المتكامل، بضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات، والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف.

وتقرر تعديل أوقات الذروة في شهر رمضان، التي تطبق خلالها رسوم نظام التعرفة المرورية «درب»، لتكون من 8:00 وإلى 10:00 صباحاً في الفترة الصباحية، ومن 2:00 إلى 4:00 في الفترة المسائية، من يوم الاثنين إلى يوم السبت، وستكون الرسوم مجانية الأحد.

وأوضح المركز، أن خدمات حافلات النقل العام خلال شهر رمضان، ستكون متوفرة في كل من مدينة أبوظبي وضواحيها، طوال أيام الأسبوع، من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

إلى ذلك، تبث شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، حلقات تلفزيونية يومية، ضمن الإصدار الرابع، لحملتها التوعوية الرمضانية الشاملة «شهرنا.. طاعة والتزام»، وذلك عبر شاشات قنوات «أبوظبي للإعلام»، ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، حملات توعوية وتفتيشية، تتضمن نصائح توعوية خاصة بالتسوق الذكي، وزيارات ميدانية تفتيشية على المنشآت الغذائية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز