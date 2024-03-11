تكثيف حملات التفتيش لمراقبة أسواق الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بحلول شهر رمضان الكريم، بتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق لتشمل جميع المنشآت الغذائية والصحية في الإمارة من المطابخ الشعبية والمطاعم والكافيتريات والمخابز والبقالات والمخازن الغذائية وجميع الملاحم في السوق، لمنع حدوث أية تجاوزات مخالفة للصحة العامة.

وأكد جاهزية إدارة المقاصب من حيث كادرها الفني المؤهل وتقنيات ومعدات حديثة لاستيعاب حركة الذبح التي تشهد تزايداً خلال الشهر الفضيل، كاشفاً عن القيام بـ7457 جولة تفتيشية على 376 محلاً، نتج عنها 181 مخالفة، وتوجيه 337 إنذاراً، وإغلاق منشأتين مخالفتين، وبلغت الشكاوى الصادرة 12 شكوى، إلى جانب القيام بـ275 جولة تفتيشية على المقاصب الخدمات البيطرية، نتج عنها إصدار إنذارين، وإغلاق محل وفرض غرامة واحدة.

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