«إقامة دبي» تحدد مواعيد العمل خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، بما يراعي نظام الساعات المعتمدة والمتماشية مع طبيعة الشهر الفضيل، حيث سيتمكن المتعاملون من الحصول على الخدمات في المبنى الرئيسي للإدارة في منطقة الجافلية، وفي مركز المنارة، ومركز الطوار الجديد، وبقية المراكز الخارجية التابعة لإقامة دبي الموجودة في مختلف مناطق الإمارة، إضافة إلى مركز الخدمات آمر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يومياً باستثناء الجمعة، إذ ستبدأ من الـ9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن 2 ظهراً إلى 5 مساءً.

وتتاح الخدمات على مدار الـ24 ساعة في مركز سعادة المتعاملين – خدمات المطار المبنى 3، وعبر التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أما في مركز سعادة المتعاملين في العوير فيبدأ الموظفون في استقبال المتعاملين من الساعة 6 صباحاً حتى العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع.

كما أوضحت إقامة دبي أن الجمهور سيكون بمقدوره الاتصال بمركز آمر لسعادة المتعاملين على الرقم المجاني 8005111 على مدار الساعة للاستفسار، طوال أيام الشهر الكريم، وذلك حرصاً على مواصلة الاتصال والتواصل مع المتعاملين، وتوفير جميع الخدمات التي تلبي حاجاتهم، وترتقي بمتطلباتهم. وتحرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على استدامة توفير الخدمات وإنجاز المعاملات في أوقات قياسية، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها في تقديم أعلى معايير الخدمات المتميزة، بما يسهل على المتعاملين ويسرع في إنجاز معاملاتهم. وهنأت إقامة دبي، جميع أبناء شعب الإمارات والمقيمين في الدولة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

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