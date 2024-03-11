الإمارات ومصر تنفذان الإسقاط الجوي الـ7 لمساعدات غزة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، عن تنفيذ عملية الإسقاط السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقام بتنفيذ عملية الإسقاط السابعة طواقم مشتركة من البلدين، عبر طائرات حملت عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى أكثر من 311 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية.

وتجسد «طيور الخير» التي ستستمر عدة أسابيع، المستوى العالي من التنسيق الإماراتي - المصري المشترك لدعم سكان غزة. وتأتي العملية لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي تواجهه.

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