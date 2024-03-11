لجنة شؤون العمال بدبي تعزز وعي 88.5 ألف عامل

المصدر: دبي - وام

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أعلنت اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، أن برنامجها التوعوي التثقيفي الذي تبنته بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية، تمكن من الوصول إلى أكثر من 88 ألفاً و500 عامل منذ انطلاقه، كما تجاوز عدد المشاهدات للمقاطع التوعوية التي قدمتها اللجنة 10 ملايين مشاهدة.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، أن اللجنة نفذت العديد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، نجحت جميعها بتحقيق أهدافها وإسعاد العمال بالفئات الأقل دخلاً في دبي، والمساهمة في تحسين ظروفهم، مشيراً إلى إدراك إمارة دبي للدور الأساسي الذي يلعبه كل عامل بتحقيق الرخاء في دولة الإمارات، وقناعتها الراسخة بأهمية هذا الدور الأمر الذي زاد حرص الجهات الحكومية ومن بينها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، على تحسين ظروف العمال.

وثمرة لبرنامجها النوعي، أظهرت نتائج الاستبانات الموزعة على عمال التوصيل المشاركين بالبرنامج، ارتفاع مستوى معرفتهم بالثقافة والسلوكيات المقبولة لدى المجتمع الإماراتي من 21.19% قبل حضور جلسات التدريب إلى 80.98% بعد الجلسات. وتم قياس النسبة استناداً لعدد الإجابات الصحيحة المقدمة من جانب العمال قبل حضور جلسات التدريب وبعد الحضور، كما زادت نسبة الإجابات الصحيحة حول قوانين الإقامة والعمل في الدولة من 20.74% إلى 80.68%، أما بالنسبة لقنوات الدعم الحكومية المتاحة، فقد زادت معرفة المشاركين بها من 18.43% قبل الجلسات إلى 79.20% بعد حضور الجلسات، وارتفعت نسبة الإجابات الصحيحة بالأسئلة المتعلقة بمعايير سلامة الطرق من 19.41% إلى 80.71%.

كما أظهرت استطلاعات الرأي الموزعة على فئات عمال الإنشاءات، والمديرين والمشرفين بمواقع العمل ومجمعات مساكن العمال، زيادة معرفة المشاركين بالثقافة الإماراتية والسلوكيات المقبولة في المجتمع الإماراتي من 11.36% قبل حضور جلسات التدريب إلى 90.64% بعد الحضور.

وتم قياس النسبة بناءً على عدد الإجابات الصحيحة التي قدمها العمال قبل جلسات التدريب وبعدها، وارتفعت نسبة الإجابات الصحيحة للمشاركين بالبرنامج، حول قوانين الإقامة والعمل في الدولة من 18.71 % إلى 83.29%. أما بشأن معرفة المشاركين بقنوات الدعم الحكومية المتاحة، فقد ازدادت النسبة من 16.42% إلى 85.58%، وازدادت نسبة الوعي بقضايا الصحة والسلامة على الطرق، حيث بلغت نسبة الإجابات الصحيحة التي قدمها العمال قبل جلسات التدريب 19.69 % لتصل إلى نسبة 82.38% بعد حضور الجلسات. وأكد عبدالله لشكري، الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن اللجنة تحرص على تعزيز الصحة البدنية والنفسية للعمال باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل الصحية الضرورية للعاملين في الإمارة.

وأفاد الدكتور أحمد الهاشمي، مستشار اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، مدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية في دبي، بأن جميع برامج التدريب التي يتم تطويرها بالتعاون المشترك مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، تستند إلى معايير علمية وأكاديمية، ويجري تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وحقوق العمال.

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