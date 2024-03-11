شرطة دبي توقّع 32 مذكرة تفاهم دولية ومحلية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي 32 مذكرة تفاهم مع هيئات ومؤسسات دولية ومحلية، وذلك في مجالات التعاون الأكاديمية والدراسية، وتبادل الخبرات والتدريب في مكافحة الجرائم، وفي العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور المرأة.

وتفصيلاً، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي 4 مذكرات تفاهم مع جهات دولية هي وزارة الداخلية لحكومة إقليم كردستان، وشرطة جمهورية رواندا، والجمعية الوطنية لشرطة المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة أكسفورد. وعلى الصعيد المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت شرطة دبي، 28 مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات منهم مختبر أبحاث الطب البيطري، وشركة أودي النابودة للسيارات، وجامعة حمدان، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة أبوظبي، والاتحاد الدولي للعقارات في دول الإمارات «ARISE»، وشركة «M42»، ومستشفى كيرون سالود – دبي، ونادي دبي للرياضات الجوية.

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