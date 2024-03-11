تعاون بين مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي ومؤسسة «تراحم» الخيرية

المصدر: دبي - البيان

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أبرم مركز فضّ المنازعات الإيجارية بدبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، بهدف دعم وتعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي المشترك في العمل المجتمعي والخيري، والسعي في مساعدة المتعسرين المترتب عليهم قضايا إيجارية والمحكومين في إمارة دبي.

تأتي مذكرة التفاهم بين الجانبين، في إطار الاستجابة لتوجيهات الدولة بإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوطيد التعاون فيما بين الطرفين وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع مذكرة التفاهم، القاضي عبدالقادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأسامة إبراهيم صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، بحضور مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والقاضي عبدالعزيز عبدالرحمن أنوهي، رئيس لجنة يد الخير، ومحمد الملا، نائب المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية.

وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد: «يمضي مركز فض المنازعات الإيجاريّة في ترسيخ نهجه ورسالته الرامية إلى مد يد العون ودعم المتعسرين من المحكومين على ذمم مطالبات مالية نتيجة قضايا إيجارية، ويشكّل تعاوننا مع مؤسسة تراحم الخيريّة خطوة مهمّة في تنفيذ رؤيتنا، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم الأهداف السامية والطموحة للإمارة. من جهته قال أسامة إبراهيم صديقي:» تعمل مذكرة التفاهم على تحقيق شراكة مؤسسية بخطى ثابتة ورؤى نافذة لخدمة ومساعدة المتعسرين المترتب عليهم قضايا إيجارية وأحكام في إمارة دبي».

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