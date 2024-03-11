وفد من وزارة الداخلية العراقية يزور مرور دبي

المصدر: دبي - البيان

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زار الفريق عادل عباس إبراهيم، وكيل وزارة الداخلية العراقية، الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وكان في استقباله اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور. ورحب اللواء المزروعي بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين، كما بحث معه سبل التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الأمور التي تهم الطرفين.

وقدّم اللواء سيف المزروعي، لمحة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار، ويبسط الأمن بين الناس، إضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام، وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.

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