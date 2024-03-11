«المعاشات» تكشف مزايا شراء مدة الخدمة الاعتبارية للمحالين للتقاعد

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مزايا شراء مدة الخدمة الاعتبارية للمحالين إلى التقاعد، مؤكدة أن الهدف من شراء مدة الخدمة الاعتبارية هو رفع نسبة المعاش عند رغبة المؤمن عليه في التقاعد عن مدة الحد الأدنى المؤهلة للحصول على المعاش.

وأفادت الهيئة بأنها تلقت 103 طلبات شراء لمدة الخدمة الاعتبارية من يناير إلى نوفمبر 2023، موضحة أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات الخدمة، ومع ذلك فإن الشراء لا يكون لاستيفاء المدة المطلوبة للحصول على المعاش أو استيفاء شرط العمر 50 سنة المؤهل لصرفه، لأن الشراء في الأساس يكون لمدة خدمة وليس عمراً لأن العمر لا يمكن شراؤه.

وأفادت بأن أول الشروط المؤهلة لشراء مدة الخدمة الاعتبارية أن يكون المؤمن عليه قد استوفى المدة المؤهلة للحصول على المعاش، وهذه المدة وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 هي 20 سنة خدمة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023 تبلغ 25 سنة فأكثر.

ولفتت إلى أن القانون رقم 7 لسنة 1999 حدد مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم الجديد رقم 57 لسنة 2023 بـ5 سنوات لكل من الرجل والمرأة دون تمييز

وأشارت الهيئة إلى أن خدمة الشراء اختيارية، لذلك يستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة، وتمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2 %، وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها لا يوجد أي فروقات جوهرية بين القانونين في قواعد وأحكام شراء مدد الخدمة الاعتبارية.

شراء 5 سنوات

وتابعت: وفقاً لذلك إذا رغب مؤمن عليه في التقاعد عن عشرين سنة خدمة وفقاً للقانون رقم 7 لسنة على سبيل المثال 1999 فإنه يستحق معاشاً بنسبة 70 % من متوسط راتب حساب اشتراكه، فإذا قام بشراء مدة الـ5 سنوات، سيرتفع معاشه إلى نسبة 80 %، بينما إذا قررت المرأة شراء الـ10 سنوات كاملة فإن معاشها سيصل إلى 90 %.

وأضافت: لا يجوز أن تتجاوز مدة الشراء مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى والتي تستحق عند قضاء المؤمن عليه 35 سنة في الخدمة، بمعنى أنه وعلى سبيل المثال إذا كانت مدة خدمة المرأة 33 سنة فإنها لا تستطيع شراء أكثر من سنتين، وإذا كانت مدة خدمة المؤمن عليه 31 سنة فإنه لا يستطيع شراء أكثر من 4 سنوات، ويمكن القياس على ذلك.

وبينت الهيئة أن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20 % هي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر، موضحة أنه على سبيل المثال إذا كان راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 20% × 60 (شهراً) =240,000‬ درهم.

وأردفت بأن تكاليف الشراء تسدد إما دفعة واحدة أو على أقساط، ويتم دفع 50 % من إجمالي المبلغ كدفعة مقدمة ويسدد باقي تكلفة الشراء على أقساط شهرية، ويشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو بلوغ المشترك سن الستين، وألا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك، وأن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه.

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