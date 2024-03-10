أحمد بن محمد : نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" " نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك … أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

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