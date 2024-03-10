محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول الشهر الفضيل ونسأل الله فيه الرضا والرضوان

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول الشهر الفضيل.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" " نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول الشهر الفضيل .. ونسأل الله فيه الرضا والرضوان .. والفوز بالجنان..

رمضان فرصة .. كل عام . فرصة لتعزيز تماسك مجتمعاتنا.. وتجديد روابط أسرنا .. وترسيخ قيم الخير والعطاء فينا.. رمضان ليس فقط شهر صلاة وصيام .. بل أيضاً شهر محبة وسلام وتوحد بين المسلمين . نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

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