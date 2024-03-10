مركز الأرصاد : 13 ساعة و 14 دقيقة ساعات الصيام في بداية رمضان

المصدر: البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن عدد ساعات الصيام في بداية الشهر تصل إلى 13 ساعة و14 دقيقة يوميا تقريباً في بداية الفترة، وتزيد تدريجياً مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 13 ساعة و57 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر، وذلك حسب مدينة ابوظبي وضواحيها، لافتاً إلى أنها قد تزيد أو تقل المدة ببضعة دقائق سواء في بداية الشهر أو نهاية الشهر حسب الموقع.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال نهار رمضان معتدل الحرارة على أغلب المناطق خلال النصف الأول من الشهر وتميل درجات الحرارة للارتفاع في النصف الثاني، الطقس معتدل إلى لطيف الحرارة بوجه عام أغلب ليالي الشهر المبارك ويكون في النصف الأول منه مائل للبرودة خلال الليل وعند ساعات الفجر.



يأتي شهر رمضان هذا العام في الثلث الثاني من شهر مارس وتعتبر هذا الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف.



درجات الحرارة:





من خلال الإحصائيات المناخية لهذه الفترة تتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 29 و 34 °م وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 45 °م، في بعض المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 18 و 21 °م، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 3°م تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.



الأمطـار:



في هذه الفترة يضعف ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجيًا خاصة ًفي النصف الثاني منه، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، قد يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبه امتداد لمنخفض جوي علوي متعمق، تزداد فرص تكون السُّحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار على الدولة.

وتشير التنبؤات طويلة المدى إلى أن كميات سقوط الأمطار سوف تكون حول المعدل، حيث أن معدل الأمطار في هذا الشهر على الدولة 9 ملم، أعلى مجموع يومي لكمية أمطار سجلت خلال الفترة للسنوات السابقة بلغت 100.4 ملم على جميرا بتاريخ 21 مارس 2020.



الرطوبة:

تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذه الفترة خاصة في الربع الأخير من شهر رمضان، وإن ظلت فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة خلال ساعات الصَّباح.

يتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 70% إلى 78% خلال فترة الَّليل والصباح الباكر،

بينما يتراوح متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 20% إلى 30%خلال فترة الظهيرة والنِّهار.



الرياح:

الرياح السائدة في فترة الليل والصباح تكون رياح جنوبية شرقية، وفي فترة الظَّهيرة والْمساء تكون رياح شمالية غربية (نسيم البر والبحر)، كما تنشط الرياح مع تعمق الأنظمة الضغطية مِما تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة أحياناً •

أقصى سرعة رياح (هبه) 123 كلم/س في دلما سنة 2020 ويبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كلم / الساعة.



عدد الساعات من آذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 13 ساعةو14 دقيقة تقريبا في بداية الفترة وتزيد تدريجياً مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 13 ساعة و57 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر وذلك حسب مدينة ابوظبي وضواحيها.



ملحوظة: قد تزيد أو تقل المدة ببضعة دقائق سواء في بداية الشهر أو نهاية الشهر حسب الموقع.

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